Suma-record cu care a fost vanduta o pereche de ghete sport care i-a apartinut lui Michael Jordan

Licitatia "Gamers Only", organizata in totalitate online, a propus 13 perechi de bascheti cu care au jucat cateva meciuri mari nume din NBA, intre care Scottie Pippen si Shaquille O'Neal.Ele au fost in prealabil expuse la Geneva, alaturi de bijuterii, ceasuri si genti de mana de exceptie, in cadrul saptamanii "Luxury Week" organizata de casa de licitatii Sotheby's in orasul elvetian.Baschetii Nike Air Jordan 1 "nu numai ca au schimbat incaltamintea de baschet pentru totdeauna, ci sunt considerati drept fondatorii culturii sneakers", a precizat Sotheby's.Perechea vanduta miercuri, in culorile rosu, alb si negru ale echipei Chicago Bulls, a fost purtata de Michael Jordan in timpul extraordinarului sau prim sezon in NBA, in 1984-1985.Michael Jordan, in varsta de 58 de ani, a fost de sase ori campion al NBA si este considerat cel mai mare baschetbalist din toate timpurile.Vanzarea de miercuri a propus si ghete apartinand unor alte staruri din NBA: Charles Barkley, Steve Nash, Kevin Garnett, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Allen Iverson, Moses Malone si Isiah Thomas.