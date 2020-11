Sunt colegi de camera si rivali de-o viata. Adolescentii-minune din tenisul de masa romanesc

De 7 ani se dueleaza de-o parte si de alta a fileului si de tot atata timp sunt prieteni la catarama. Eduard Ionescu si Darius Movileanu, doi dintre cei mai valorosi tineri jucatori de tenis de masa din lume scriu zi de zi una dintre cele mai frumoase povesti din sportul romanesc.Medaliati la cele mai importante competitii ale tenisului de masa, cei doi adolescenti au fost de sute de ori adversari. Chiar daca victoriile au fost impartite si titlul de campion a fost mereu doar unul, ei spun ca rivalitatea nu le-a afectat prietenia."Ne intelegem foarte bine, pentru ca ne cunoastem de aproximativ 6-7 ani. De patru ani stam impreuna, ne vedem in fiecare zi, suntem ca niste frati", spune Eduard Ionescu.Singura perioada in care cei doi cadeti legitimati la CSA Steaua au stat despartiti a fost cea de izolare impusa de pandemia de coronavirus, de care au trecut insa cu bine, reusind ca in toamna sa revina in forta si sa cucereasca noi trofee."A fost o perioada foarte dificila, a fost foarte greu sa ne gasim motivatia. Din fericire, eu zic ca ne-am gasit-o amandoi si am reusit sa crestem in joc in aceasta perioada, chiar daca a fost dificil", a completat Eduard Ionescu."A fost foarte greu sa ne gasim motivatia, pentru ca, stiind ca nu mai aveam concursuri, nu mai aveam pentru ce sa mai tragem de noi", a subliniat di Darius Movileanu.Si povestile lor sunt asemanatoare, fiecare apucandu-se de acest sport datorita unei rude apropiate care practica tenisul de masa. Daca Edi a urmat cariera fratelui mai mare, care acum este antrenor, Darius a mers pe calea deschisa de tatal sau, campion de tenis de masa la amatori. Si dovada ca au luat decizia buna este reprezentata de zecile de medalii castigate la concursuri interne si internationale.Aflat in primul an de liceu, Eduard Movileanu, care este primul si singurul european campion mondial la cadeti, este unul dintre elevii care recunoaste ca profita din plin de avantajele invatamantului online. "Este destul de dificil sa impac si scoala si antrenamentele. Dar acum ca invat si eu o saptamana online si una la scoala, pot spune ca am mai mult timp sa ma antrenez", a relatat Darius Movileanu.Darius este campion mondial la cadeti, dar pe langa acest titlu, cucerit anul trecut, in Polonia, el mai are cateva trofee care ar face invidios orice sportiv din lume: este multiplu medaliat european (aur, argint sau bronz) la Europenele de cadeti din 2018 si din 2019, castigator al Top 10 Europa U15 (2019), multiplu campion national si castigator al Cupei Romaniei.La randul sau, Eduard Ionescu este campion european la dublu si vicecampion cu echipa la Campionatele Europene de cadeti de anul trecut, castigator al mai multor competitii internationale de top pentru cadeti disputate in diverse tari europene, multiplu campion national de cadeti si juniori.Citeste si: Stelistii au luat tot aurul la tenis de masa. Frumoasa Bernadette Szocs, pe post de vedeta