Marea finala Super Bowl, pusa in pericol de un frizer depistat cu Covid. Un jucator a ramas cu parul pe jumatate tuns - FOTO

Jucatorii Demarcus Robinson si Daniel Kilgore au fost plasati in izolare.Frizerul mai trebuia sa tunda alti 18 jucatori ai echipei din Missouri, intre care vedeta Patrick Mahomes. El a primit rezultatul testului efectuat in timp ce-l tundea pe Kilgore si a parasit imediat centrul de antrenament al echipei.Frizerul fusese testat negativ cu cinci zile inainte, dar a iesit pozitiv la controlul efectuat chiar in ziua programarii, la clubul din Kansas City.Kligore a ramas cu parul jumatate tuns si a postat noua sa infatisare pe retelele de socializare.Tampa Bay Buccaneers si Kansas City Chiefs vor disputa, duminica, finala campionatului de fotbal american, Super Bowl.Citeste si: