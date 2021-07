El e "Superman de Romania": sare sapte metri in inaltime. Sportivul viseaza la titlul olimpic

Vrea la Jocurile Olimpice

Pustiul e pregatit de tatal sau, iar in timpul unui antrenament se inalta pe plasa elastica pana la 7 metri.De la sarituri in apa la trampoline este doar un pas. Alex Avasiloae (17 ani) este multiplu campion national la sarituri in apa si poate fi viitorul campion olimpic de la trampoline, noua disciplina a Federatiei Romane de Gimnastica.Pustiul este antrenat de tatal sau atat la sarituri in apa, cat si la noul sport pe care il practica de doar cateva luni."Aceasta disciplina este din 2000 una olimpica. Alex face si sarituri in apa, care este ramura apropiata de trampoline. In mare parte isi petrece timpul in plasa elastica si atunci pe noi ne ajuta foarte mult", spune Mircea Brinzea, director tehnic Trampoline.Alex a inceput sa practice sariturile in apa la 6 ani, iar tatal sau recunoaste ca nu si-a dorit asta pentru baiatul sau."La inceput, mi-a fost greu sa il pregatesc, pentru ca practica un sport periculos, sariturile in apa. A venit cu mine la bazin de cand antrenez, iar de la 6 ani a participat la cateva concursuri, a castigat mai multe medalii. Nu am putut sa il indrum catre alt sport", a declarat Florin Avasiloae, antrenor sarituri in apa si trampoline.Multiplu campion national la sarituri in apa, Alex dezvaluie ca ii este dificil sa practice acest sport dintr-un motiv bine intemeiat."Avem doar un bazin deschis la momentul actual, la Bacau, exista unul si la Sibiu dar este inchis de un an. La Oradea nu este functional de minim 10 ani, iar Strandul Tineretului cred ca e inchis din 2007", a marturisit Alexandru Avasiloae, multiplu campion national la sarituri in apa la 1 metru si 3 metri.Cand tatal sau a fost contactat de catre Federatia Romana de Gimnastica, Alex a acceptat fara sa stea pe ganduri propunerea de a concura la noua lor disciplina.In doar trei luni, tanarul a deprins toate tainele noului sport pe care il practica."50% e tehnica din sariturile in apa si 50 % din gimnastica . Sunt niste elemente pe care si campionii olimpici le fac si pot spune ca sariturile in apa m-au ajutat 80%", a subliniat Alexandru.Ineditul acestei ramuri a gimnastici consta in faptul ca sportivii care o practica realizeaza in aer sarituri spectaculoase la plasa elastica."Cel mai mult am sarit 6 metri si jumatate, poate chiar 7 metri", a precizat Alex.Extrem de ambitios, muncitor si talentat, in ritmul acesta, sportivul e convins ca va avea rezultate remarcabile la trampoline."La cum ma pregatesc si la cat de repede am invatat sa execut elementele sunt sigur ca voi ajunge la Olimpiada", a mai spus el.Trampoline e cea mai noua disciplina din gimnastica romaneascaIn 2020, Federatia Romana de Gimnastica a implementat toate disciplinele existente la Federatia Internationala: Trampoline Gymnastics, Parcur, Gym for all si Acrobatic, iar anul acesta a format prima echipa de Trampoline din istoria gimnasticii romanesti. Este vorba de trei sportivi: Alexandru Avasiloae, Dorin Todirasu si Roxana Doroftei, legitimati la CSA Steaua si antrenati de Florin Avasiloae, tatal lui Alex."Uneori tata este dur, alteori este foarte intelegator cu mine si pot spune ca datorita mie ceilalti sportivi au o comunicare mai buna cu el, deoarece eu ii transmit lui doleantele colegilor mei", a declarat Alexandru Avasiloae, multiplu campion national la sarituri in apa la 1 metru si 3 metri.Trampoline are patru categorii: individual masculin, individual feminin, sincron baieti si sincron fete. Aceasta ramura a gimnasticii consta in 10 sarituri cu elemente de dificultate. Tinta Federatiei Romane de Gimnastica este ca in luna noiembrie sa participe cu Alexandru Avasiloae la Campionatul Mondial de Trampoline de la Baku."Trampoline este o disciplina olimpica, unde catapultarea sportivilor la o inaltime foarte mare este una dintre cele mai spectaculoase ramuri din gimnastica internationala", spune Mircea Brinzea, director tehnic Trampoline.