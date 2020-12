VIDEO Fenomenal. Tata si fiu, ca doua picaturi de apa pe terenul de golf. Dinastia Woods s-a pus in miscare

Tiger si Charlie n-au castigat competitia, insa au facut senzatie prin gesturile lor pe terenul de golf, seniorul Woods (44 de ani) fiind copiat la indigo de urmasul sau. Practic, Charlie a reusit sa-si imite tatal in absolut toate miscarile, inclusiv atunci cand si-a dus mana la gura, semn ca numele Woods nu va disparea prea curand din golful profesionist."Nu pot sa exprim emotia pe care o am sa pot juca alaturi de Charlie primul nostru turneu oficial impreuna. A fost minunat sa-l vad progresand ca jucator de golf", a precizat Woods intr-o declaratie postata pe site-ul oficial al PGA Tour.Turneul de la Orlando, cunoscut anterior ca o provocare tata-fiu, le ofera vedetelor circuitului american de golf, atat la masculin cat si la feminin, posibilitate de a juca in echipa cu un membru al familiei lor.Citeste si: Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"