Tempestini se intoarce, pregatit pentru o victorie la Raliul Maramuresului

Pilotul in varsta de 26 de ani este marele favorit sa castige pe traseul unde tatal sau castiga acum 16 ani.Un total de 75 de echipaje s-au inscris la etapa care va debuta vineri seara cu festivitatea de deschidere organizata in Piata Libertatii din Baia Mare. Ultima editie organizata in aceasta zona a fost in 2007, cand victoria i-a revenit lui Bogdan Marisca, in prezent coleg cu Simone Tempestini la Napoca Rally Academy (NRA).De altfel, NRA si-a impartit ultimele trei victorii din Maramures, de doua ori Marisca si o data Marco Tempestini in 2006. Pe atunci, Simone avea doar 12 ani si si-a urmarit tatal de pe marginea traseului de concurs. "Pe atunci doar visam sa devin pilot de raliuri. Acum imi traiesc visul si abia astept sa concurez in weekend. E o provocare sa obtinem o victorie in Maramures", a spus Tempestini."Aici am castigat primul meu raliu. Imi doresc sa ducem mai departe traditia si sa castigam competitia la fel ca pana acum. Unul dintre obiective este sa ne impunem doar in raliu, ci si in competitia pentru echipe", a declarat Marco Tempestini, in prezent manager al NRA.Pe langa Marisca, lider provizoriu al campionatului, Tempestini se va mai duela pentru primul loc cu vicecampionul Dan Girtofan, cu Sebastian Barbu, dar si turcul Ugur Soylu, campion national la Grupa N in tara sa natala si vicecampion national absolut.