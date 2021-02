Campionul national de karting vrea sa ajunga un cantaret celebru. Pustiul are numai 12 ani

Are 12 ani, la 9 ani s-a apucat de karting, iar in doi ani a ajuns campion national. Din 2020, Teo Morarus concureaza in competitiile de automobilism, cu propria lui masina."De mic tatal meu ma indruma in motorsport, imi lua toate masinutele pe care le gaseam si nu le aveam. De cand eram bebelus am primit masinute, m-am obisnuit in mediul acesta si de mult mi-am dorit sa fiu pilot. Sper sa ajung in competitiile internationale si sa ma stie mai multa lume, sa se auda de mine", spune Teo Morarus, campion national de karting.Pe langa masini, baiatul mai are o pasiune: ii place sa cante. De la varsta de 5 ani, face canto, la Scoala de Arte din Bucuresti si are la activ multe concursuri si auditii."Prima data am inceput cu chitara, dar dupa mi-a placut mult sa cant cu vocea. M-am inteles foarte bine cu profesoara de canto si am zis sa trecem si la urmatorul nivel. Am inceput cu spectacole, cu auditii si concursuri", a adaugat Teo."Mi-as dori sa fiu un cantaret si prin banii pe care ii produc din cantat sa ii pun in hobby-ul meu, adica in automobilism", a precizat baiatul de numai 12 ani."Scoala nu o neglijez, normal si la scoala trebuie sa fiu bun, chiar daca fac automobilism. Daca nu voi fi bun la scoala, automobilismul este pe locul doi si voi renunta la el", a precizat Teo Morarus.De conditia fizica a baiatului se ocupa de cateva luni Alex Savin, rugbistul de la nationala , si Robert Sorin Ion, fostul tehnician al selectionatei U18 a "stejarilor", initiatorii proiectului "Vikingii"."Teo a venit in proiectul nostru de 4 luni, s-a integrat foarte bine si colectivul l-a primit cu bratele deschise. Este o bucurie sa il avem aici, sa aratam ca proiectul este deschis pentru toata lumea, nu neaparat rugby sau alte sporturi", spune Alexandru Savin, component al echipei nationale de rugby a Romaniei, co-initiator al proiectului Vikingii."De cand m-am intalnit cu ei s-a schimbat foarte mult stilul meu de viata pentru ca fac mult mai mult sport, nu mai mananc chiar absolut orice. Inainte mancam multe dulciuri, beam sucuri, acum mai rar, cam o data pe saptamana, daca mi-e foarte pofta si fac miscare zilnic", a recunoscut Morarus.Citeste si: