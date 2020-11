Ministrul Stroe anunta teste rapide si ieftine pentru toti sportivii din Romania: "Pretul e undeva la 5 euro"

Aceste teste, spune el, vor duce la deblocarea tuturor competitiilor sportive, inclusiv cele pentru copii si juniori, conform news.ro."Lucram la modificarea ordinului care reglementeaza modul de testare a sportivilor. In Romania, de curand au fost certificate acele teste ieftine, rapide, care functioneaza in Uniunea Europeana, iar competitiile romanesti si sportivii romani vor putea folosi aceste teste mult mai ieftine pentru competitiile noastre interne. Eu stiu ca pretul lor este undeva la 5 euro", a spus Ionut Stroe."Cred ca in momentul de fata deblocam practic indirect si competitiile pentru copii si juniori, pentru ca asta era marea problema, nu isi permiteau teste PCR, care sunt destul de scumpe la noi in tara. Putem debloca si ligile inferioare, care cu cinci euro isi pot testa sportivul. E o chestiune de o zi sau doua, voi face un anunt public in momentul in care ne va parveni de la Ministerul Sanatatii acest ordin modificat", a precizat Stroe.De asemenea, ministrul a afirmat ca nu vor fi oprite competitiile sportive, chiar daca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus creste ingrijorator, insa nu se mai pune problema revenirii fanilor pe stadioane."Nu vor fi blocaje in ceea ce priveste competitiile sportiv. Nu putem reduce totul la nivel de absurd, sa nu avem niciun fel de infectare, dar daca regulile se respecta, sanatatea sportivilor este protejata si pe cale de consecinta am putea asigura continuitatea tuturor competitiilor. Deocamdata, am suspendat modul in care ne organizam pentru repornirea evenimentelor sportive cu spectatori, tocmai din cauza acestui numar foarte mare de infectari. Am asistat la un meci al unei echipe romanesti in cupele europene, cu spectatori, si nu mi-a placut ceea ce am vazut acolo. Nu este suficient sa porti o masca si sa creezi asemenea aglomerari de mii si mii de oameni care pe parcursul a doua ore sunt impreuna", a declarat Stroe.