Politia americana: Tiger Woods a avut mare noroc ca a scapat cu viata

"Masina condusa - un SUV de lux - si faptul ca avea centura de siguranta au contribuit la salvarea vietii lui", a declarat politistul Carlos Gonzalez.El a mai spus ca portiunea de drum pe care s-a produs accidentul era una in coborare, cu multe curbe.De asemenea, acesta a mai spus ca nu exista "nicio dovada" ca Tiger Woods s-ar fi aflat sub influenta vreunei substante interzise la momentul accidentului.Jucatorul de golf Tiger Woods a fost internat in spital dupa un accident de masina suferit, marti, in apropiere de Los Angeles."Tiger Woods a fost implicat intr-un accident cu un vehicul in aceasta dimineata, in California, in care a suferit mai multe rani la picioare", a declarat agentul sau, Mark Steinberg.Acesta a precizat ca Woods a fost supus unei interventii chirurgicale.Masina a suferit avarii grave "dupa ce s-a rasturnat, fara ca niciun alt vehicul sa para implicat in accident", se arata intr-un comunicat al politiei. Jucatorul de golf in varsta de 45 de ani a trebuit sa fie extras din masina de catre pompieri care au folosit echipamente de descarcerare,Dupa ce a fost scos din epava autovehiculului, Tiger Woods a fost dus la un spital din apropiere cu o ambulanta, au precizat autoritatile care investigheaza accidentul.CITESTE SI: