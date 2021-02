Va fi acuzat Tiger Woods de conducere periculoasa? Ce spun serifii din Los Angeles

"O acuzatie de conducere periculoasa implica numeroase elemente. Aici este vorba de un simplu accident", a spus seriful Alex Villanueva in timpul unui briefing de presa pe internet. Tiger Woods s-a rostogolit de mai multe ori, marti dimineata, dupa ce a pierdut controlul asupra vehiculului pe o portiune de drum abrupta si predispusa la accidente, in apropiere de Los Angeles, fara ca in accident sa fie implicate ale masini, conform primelor elemente ale anchetei.Conform salvatorilor sositi la fata locului, jucatorul era "constient" dupa accident, fiind scos din vehicul cu "rani grave la ambele picioare".Echipele de salvare au fost nevoite sa foloseasca un instrument specializat im descarcerare si un topor pentru a-l extrage pe Tiger Woods din masina, acesta evacuat apoi spre un spital din apropiere. Conform presei din Statele Unite, Woods s-a ales cu o glezna distrusa si fracturi la picioare, dintre care una multipla.Politia californiana a precizat ca nu s-a gasit "nicio dovada" care sa sugereze ca Tiger Woods conducea sub influenta drogurilor, medicamentelor sau alcoolului in momentul accidentului de marti dimineata.Citeste si: