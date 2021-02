Tiger Woods a fost transportat la un alt spital. Doctorii pastreaza "secretul medical" in cazul celebrului sportiv

"Tiger Woods a fost transferat la centrul medical Cedars-Sinai pentru a continua tratamentul ortopedic si recuperarea", a declarat, pe Twitter , doctorul Anish Mahajan, directorul interimar al spitalului Harbor-UCLA, unde campionul a fost transportat imediat dupa accident."Pentru a respecta secretul medical, centrul Harbor-UCLA nu va furniza informatii suplimentare despre pacient", s-a mai precizat in comunicat, adaugandu-se ca personalul medical a "avut onoarea de a-l trata pe unul din cei mai mari sportivi ai generatiei noastre". Tiger Woods s-a rostogolit de mai multe ori, marti dimineata , dupa ce a pierdut controlul asupra vehiculului pe o portiune de drum abrupta si predispusa la accidente, in apropiere de Los Angeles, fara ca in accident sa fie implicate alte masini, conform primelor elemente ale anchetei.Conform salvatorilor sositi la fata locului, jucatorul era constient dupa accident, fiind scos din vehicul cu rani grave la ambele picioare, iar politistul care l-a descoperit la momentul accidentului, a precizat ca Tiger Woods a "avut mult noroc sa scape cu viata".Echipele de salvare au fost nevoite sa foloseasca un instrument specializat in descarcerare si un topor pentru a-l extrage pe Tiger Woods din masina, acesta fiind apoi transportat la un spital din apropiere. Conform presei din Statele Unite, Woods s-a ales cu o glezna distrusa si fracturi la picioare, dintre care una multipla.Acesta a fost supus unei interventii chirurgicale care a necesitat implantarea unei tije metalice in tibie si suruburi pentru consolidarea osului de la picior si glezna.Citeste si: