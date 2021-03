Ultimele vesti despre starea de sanatate a lui Tiger Woods. "Voi lucra pentru a deveni mai puternic"

Americanul in varsta de 45 de ani a avut nevoie de o interventie chirurgicala dupa ce a suferit fracturi la picioare, in urma accidentului."Ma bucur sa anunt ca m-am intors acasa, continuandu-mi recuperarea. Sunt foarte recunoscator pentru valul de sprijin si incurajare pe care l-am primit in ultimele saptamani. Ma voi recupera acasa si voi lucra pentru a deveni mai puternic in ficare zi", a scris el, miercuri, pe Twitter Woods, care se recupera dupa o operatie la spate in momentul accidentului, a fost gasit inconstient si cu fata acoperita de sange, la fata locului. Politia din Los Angeles a precizat ca nu exista dovezi ca sportivul ar fi cosumat droguri sau alcool in momentul accidentului.