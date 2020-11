Dinastie in golf. Tiger Woods va disputa un turneu alaturi de fiul sau Charlie, in varsta de 11 ani

"Nu pot sa exprim emotia pe care o am sa pot juca alaturi de Charlie primul nostru turneu oficial impreuna. A fost minunat sa-l vad progresand ca jucator de golf junior si va fi uimitor sa jucam impreuna ca echipa la PNC Championships", a precizat Woods intr-o declaratie postata pe site-ul oficial al PGA Tour, conform agerpres.ro.Turneul de la Orlando, cunoscut anterior ca o provocare tata-fiu, le ofera vedetelor circuitului american de golf, atat la masculin cat si la feminin, posibilitate de a juca in echipa cu un membru al familiei lor.Anul trecut, competitia a fost castigat de germanul Bernhard Langer, care a facut pereche cu fiul sau Jason.Citeste si: VIDEO Golul care face inconjurul lumii s-a marcat in liga a 3-a din Romania. "Nici Ibrahimovic nu putea sa dea asa"