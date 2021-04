Pilotul Titi Aur, marturie cutremuratoare despre lupta cu Covid-19: "M-am simtit strans de gat. Am stat sase zile cu masca de oxigen pe fata"

Desi initial credea ca are o forma usoara a bolii, Titi Aur s-a confruntat cu o acutizare a problemelor respiratorii, astfel ca a fost nevoit sa solicite ajutorul medicilor, plamanii sai fiind afectati in proportie de 30 la suta.El si-a revenit destul de greu si a povestit experienta Covid -19."In aceasta perioada am primit mesaje de incurajare si suport de la foarte multe persoane si doresc sa le multumesc tuturor.Am ales sa raman la spitalul din Barlad pentru ca am incredere foarte mare in echipa de aici. Acum ma simt putin mai bine, insa depind in continuare de peretele cu furtunul de oxigen si sper ca intr-o saptamana sa pot sa parasesc spitalul, bineinteles dupa refacerea analizelor.Nu sunt omul care isi pune viata personala pe facebook sau in comunicari frecvente, dar experienta COVID ma face sa va transmit ceea ca am simtit.Dupa sase zile cu masca de oxigen la doua surse cu peste 20 litri/min, timp in care m-am simtit 'strans de gat' si cu senzatii dese de atac de panica, am reusit sa respir 20 min fara masca.M-am nascut a doua oara!!!!Din pacate mai exista si minti 'zapacite' care sustin ca e fake. Daca nu ar fi fost si astfel de comentarii ar fi insemnat ca am ajuns in RAI.Incercati sa va feriti de acest virus pentru ca el chiar exista si ATENTIE, cei care sustineti public contrariul si tratamentul facut acasa 'dupa ureche', puteti deveni autorii morali ai unor tragedii la care se expun cei care cred in voi!Cereti ajutor de specialitate fara nicio ezitare.Va doresc tuturor multa Sanatate!!!", a scris Titi Aur pe facebook.