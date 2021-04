Infectat cu Covid-19, Titi Aur a fost spitalizat la Barlad. Care e starea celebrului pilot de raliuri: "Ce sa fac, m-a prins virusul"

Desi initial credea ca are o forma usoara a bolii, Titi Aur s-a confruntat cu o acutizare a problemelor respiratorii , astfel ca a fost nevoit sa solicite ajutorul medicilor, plamanii sai fiind afectati in proportie de 30 la suta."Ce sa fac, m-a prins virusul pe la Barlad. Si am mare incredere in echipa medicala de aici, din acest spital. Puteam sa ma urc in masina si sa plec la Bucuresti, dar eu stiu si m-am convins acum, ca la Barlad echipa medicala este una deosebita.Sunt cu masca de oxigen, la sectia Chirurgie si este in regula. Echipa de medici si asistente de aici din Barlad este nemaipomenita. Chiar o sa insist sa spuneti la oameni sa aiba incredere in aceasta echipa, ca stie ce sa faca.Se poarta extraordinar cu toti pacientii, nu numai cu mine. O echipa minunata, sunt apropiati de pacienti, le povestesc, sunt calzi, emotionanti. Sunt extraordinari, au invatat mult despre Covid, sunt specializati si iti povestesc ce urmeaza, ce se intampla, nu te obliga sa stai, daca vrei pleci, daca vrei ramai", a spus pilotul Titi Aur pentru vremeanoua.ro.