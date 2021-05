Trei ani fara Cristian Topescu: de ce l-au scos comunistii de pe post

O fire blanda si o voce de aur a televiziunii, Cristian Topescu este cel care a comentat marile succese ale sportului romanesc, de la performantele Nadiei sau ale nationalei de fotbal.Marele of al fotbalistilor era ca nu puteau sa se transfere la echipe din Vest, iar Cristian Topescu a avut curajul sa dea glas acestei dureri a jucatorilor, in timpul partidei dintre Suedia si Romania, castigata de tricolori cu 1-0 in 1983.In special aceasta ultima afirmatie a starnit furia comunistilor, carora li s-a parut inadmisibila ideea ca un tanar care munceste serios poate fi recompensat cu permisiunea de a pleca in strainatate.Constantin Dascalescu, prim-ministrul Romaniei in acea perioada, a sunat-o pe Elena Ceausescu: "Topescu indeamna tinerii sa plece din tara!". Sotia dictatorului n-a stat pe ganduri, iar reputatul comentator sportiv a fost indepartat de la microfonul televiziunii vreme de 6 ani.