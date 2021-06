Cine e prima sportiva transgender care va participa la JO de la Tokyo

La 43 de ani, ea va deveni primul sportiv transgender care va concura la Jocuri. Prezenta ei suscita insa nemultumiri in randul celorlati concurenti.Halterofila, care si-a inceput la tranzitia la 35 de ani, cand se numea Gavin, a fost primul sportiv transgender care a concurat la Jocurile Commonwealth-ului de la Gold Coast, Australia, in 2018, unde s-a accidentat la cot.Laurel Hubbard, care evolueaza la categoria super-grea (peste 87 kg), indeplineste normele de participare la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), care prevad in mod special ca nivelul de testosteron sa fie mentinut sub 10 nanomoli pe litru, si aceasta pentru o perioada de cel putin 12 luni.Aceasta regula stabilita de Comitetul Olimpic International (CIO) este urmata si de Federatia Internationala de Haltere (IWF).Insa prezenta ei a starnit nemultumirea adversarelor, iar belgianca Anna Vanbellinghen a rupt tacerea intr-un interviu pentru Inside the games."In primul rand, as dori sa subliniez ca sustin pe deplin comunitatea transgender si ca ceea ce urmeaza sa spun nu vine dintr-un mod de respingere a identitatii acestui sportiv", a spus ea."Inteleg ca pentru autoritatile sportive este foarte dificil sa tii cont de un fenomen atat de rar, dar pentru sportivi totul suna ca o gluma proasta. Oportunitatile care schimba viata sunt ratate pentru unii sportivi care ar putea aparea. Califica-te la olimpiada sau castiga o medalie. Si suntem neputinciosi".