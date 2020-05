Trei romani, in componenta comisiilor Comitetului International Olimpic (CIO)

Ziare.

Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, seful comisiei CIO pentru viitoarele editii ale Jocurilor Olimpice de iarna, a fost cooptat inca de anul trecut in Comisia CIO de Coordonare a Jocurilor Olimpice de iarna Beijing 2022, prezidata de Juan Antonio Samaranch, si a fost reconfirmat pentru 2020.Din acest an, Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, se va numara, alaturi de Nadia Comaneci, Zana de 10 de la Montreal, printre membrii Comisiei CIO pentru Anturajul Sportivilor, prezidata de Serghei Bubka.Presedintele COSR este si seful comisiei de marketing si comunicare Asociatiilor Comitetelor Olimpice Europene (EOC) si membru in comisia de marketing a Asociatiilor Comitetelor Olimpice Nationale (ANOC).In concordanta cu recomandarile Agendei Olimpice 2020 privind egalitatea de gen, se observa o crestere a numarului de femei in comisiile CIO, fata de 2019. In prezent, in cele 30 de comisii CIO, 47,7 la suta din locuri sunt ocupate de femei, fata de 45,4 la suta in 2019.