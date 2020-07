Trump isi anuleaza prezenta la meciul de baseball New York Yankees-Boston Red Sox

"Din cauza concentrarii mele puternice asupra virusului chinezesc (sic), inclusiv a unor reuniuni prevazute cu privire la vaccinuri, economiei noastre si multor altor lucruri, nu voi fi in masura sa fiu la New York pentru a lansa (prima minge) a meciului Yankees de la 15 august", a scris Trump pe Twitter , folosind un epitet despre noul coronavirus considerat rasist si denuntat ca alimentand teorii ale conspiratiei."O vom face mai tarziu, in timpul sezonului", a adaugat el.Trump anunta joi ca presedintele Yankees, Randy Levine i-a cerut sa lanseze prima minge lameciul acasa impotriva Boston Red Sox.Locatarul Casei Albe a facut acest anunt cu o ora inainte de reluarea Major League Baseball - amanata din cauza pandemiei covid-19 -, unde celebrul imunolog Anthony Fauci a lansat prima minge a Washington Nationals.Fauci a devenit foarte popular in timpul pandemiei, din cauza experizei sale in domeniu si a recomandarilor la prudenta adresate americanilor.Trump si anturajul sau nu apreciaza interventiile si popularitatea doctorului Fauci.Primarul New Yorkului Bill De Blasio a criticat initiativa lui Donald Trump de a lansa prima minge la meciul New York Yankees-Boston Red Sox.