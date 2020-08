Turul Frantei a amanat cu un an, pentru 2022, gazduirea de etape in Danemarca

''Vom gazdui cea mai mare cursa ciclista a lumii la Copenhaga in 2022'', a declarat primarul Frank Jensen la TV2, explicand ca amanarea a fost necesara pentru a se evita suprapunerea cu Jocurile Olimpice de la Tokyo si EURO 2020, ambele evenimente amanate pentru 2021 din cauza Covid-19.Copenhaga urmeaza sa gazduiasca patru meciuri la turneul final al Campionatului European de fotbal de anul viitor.In Turul Frantei 2022, primele trei etape se vor desfasura in Danemarca, in zilele de 1, 2 si 3 iulie. Initial, in editia 2021, capitala daneza urma sa gazduiasca o singura etapa, un contratimp de 13 km, pe 2 iulie.In ce priveste editia 2021 a Turului Frantei, organizatorii iau in considerare regiunea Bretagne, zona natala a cvintuplului campion Bernard Hinault, ca loc de start al Marii Bucle.Etapa de la Copenhaga ar fi marcat startul cel mai nordic din istoria Turului Frantei.