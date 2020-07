Turul Italiei 2020 programeaza primele patru etape in Sicilia

Prima etapa, din 3 octombrie, cuprinde un contratimp individual de 16 km, intre catedrala Monreale si Palermo, in timp ce etapa a treia are sosirea in catarare pe Muntele Etna, la altitudinea de 1.775 m. Va fi pentru a noua oara in istoria de 103 ani a Turului Italiei cand caravana pleaca din Sicilia. Ultimul start din Sicilia s-a consemnat la Palermo, la editia din 2008.Initial, Turul Italiei 2020 trebuie sa ia startul din Budapesta, iar plutonul urma sa ajunga in Sicilia incepand cu etapa a patra.''Este o mare oportunitate pentru sport si turism, de a ne prezenta cea mai frumoasa parte a regiunii noastre Italiei si lumii'', a declarat Nello Musumeci, presedintele regiunii Sicilia.Alte detalii ale parcursului Giro 2020 vor fi date publicitatii in urmatoarele saptamani.Il Giro va coincide cu doua dintre cursele clasice, programate initial in primavara: Liege-Bastogne-Liege si Turul Flandrei, si se va suprapune in partea sa finala cu startul Turului Spaniei, ce se va disputa intre 20 octombrie si 8 noiembrie.Programul primelor patru etape din Turul Italiei 2020:Etapa I (3 octombrie): Monreale - Palermo, 16 km (contratimp individual);Etapa a II-a (4 octombrie): Alcamo - Agrigente (150 km);Etapa a III-a (5 octombrie): Enna - Etna (Piano Provenzana) - 150 km;Etapa a IV-a (6 octombrie): Catania - Villafranca Tirrena (138 km).