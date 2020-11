Ultimele noutati despre starea lui Michael Schumacher: "Continua sa lupte. Ne uitam la televizor impreuna"

"El continua sa lupte , impreuna cu familia si cu medicii. Eu trec des sa-l vad, ne uitam la televizor impreuna" a dezvaluit Jean Todt intr-un interviu pentru cotidianul olandez De Telegraaf.Francezul Jean Todt (74 de ani), care ocupa in prezent functia de presedinte al Federatiei Internationale de Automobilism, este una dintre putinele persoane care au acces la locuinta fostului pilot de Formula 1, aflat in aceasta perioada in Spania, mai exact la o vila din Mallorca.