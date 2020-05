Un antrenor legendar s-a stins din viata vineri

Ziare.

com

Jerry Sloan a pregatit-o timp de 23 de ani, intre 1988 si 2011, pe Utah Jazz, dubla finalista NBA in 1997 si 1998, invinsa de fiecare data de Chicago Bulls, condusa in teren de Michael Jordan. Ca antrenor, Sloan a fost inclus in Hall of Fame-ul NBA.Cu 1.223 de succese, Sloan este pe locul 4 pe lista tehnicienilor cu cele mai multe victorii in istoria NBA. El a fost primul antrenor care a obtinut 1.000 de victorii cu o singura echipa si a al cincilea din istoria NBA ce a inregistrat 1.000 de victorii."Jerry Sloan va fi intotdeauna sinonim cu Utah Jazz. (...) Ii suntem atat de recunoscatori pentru ce a realizat aici si pentru deceniile de devotament, loialitate si tenacitate pe care le-a adus clubului nostru", a declarat clubul de care el si-a legat cel mai mult numele.Ca jucator, Sloan a evoluat timp de zece ani la Chicago Bulls, dupa infiintarea acestei grupari in 1966. El si-a inceput cariera de antrenor la Bulls, un an ca antrenor secund, apoi ca principal intre 1979 si 1982. Tricoul cu numarul 4 pe care l-a purtat in cariera sa la Chicago a fost primul retras de Bulls, in 1978.