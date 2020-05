Un bilet la meciul de debut al lui Michael Jordan, vandut la licitatie pentru o suma uriasa

Ziare.

Jordan si-a facut debutul, pe 26 octombrie 1984, la 21 de ani, pentru Chicago Bulls, intr-un meci contra celor de la Washington Bullets, castigat de 'tauri' cu 109-93, in fata a 13.913 fani, pe Chicago Stadium.Atunci, Jordan a reusit 16 puncte, sase recuperari si sapte pase decisive.In urma cu doua saptamani, o pereche de ghete purtata de Jordan tot in sezonul sau de debut in NBA a fost vanduta cu suma record de 560.000 de dolari, in cadrul unei licitatii online.Ghetele Air Jordan, proiectate special pentru starul NBA, au pe ele autograful lui Jordan, fiind de altfel prima incaltaminte sport semnata vreodata. Casa Sotheby's, organizatoarea licitatiei, se astepta sa obtina intre 100.000 si 150.000 de dolari cu ocazia vanzarii lor.Ghetele Air Jordan au fost vandute de colectionarul Jordan Geller, fondatorul muzeului pantofilor sport Shoezeum din Las Vegas.