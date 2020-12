Drama in tenisul de masa romanesc. Un campion balcanic a decedat intr-un accident, la numai 19 ani

"O veste trista si aproape incredibila a facut, in aceasta dimineata, inconjurul lumii tenisului de masa romanesc. La numai 19 ani, Marius Radoi si-a pierdut viata intr-un accident de masina. Marius a fost legitimat la CSM Slatina, iar din vara se transferase la CSM 2007 Focsani. Transmitem condoleante familiei indoliate si pastram un moment de reculegere in amintirea lui Marius", a precizat FR Tenis de Masa.Potrivit stirileprotv.ro, accidentul s-a petrecut miercuri, in jurul orei 22.00, pe drumul national DN 65, in localitatea Negreni.Marius Radoi, fiul adjunctului IPJ Olt Cristian Radoi, aflat singur in masina, a derapat cu autovehiculul intr-o curba si a lovit un cap de pod.In urma impactului, tanarul, proaspat student, si-a pierdut viata. Eforturile echipajelor de prim ajutor si ulterior ale medicilor de la spital au fost zadarnice.Citeste si: A crescut ca Fat-Frumos. Povestea lui Radu Dragusin, colegul lui Ronaldo la Juventus. Suma de bani cu care a fost cumparat din Romania