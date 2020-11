Un fost antrenor de baschet de la Steaua, rapus de coronavirus. Era fratele unui jucator celebru

Conform agerpres.ro, fratele legendarului stelist, Anton Netolitzchi, s-a dedicat dupa studentie tainelor antrenoratului, fiind mai bine de trei decenii tehnician la echipele juvenile ale Clubului Sportiv Scolar Steaua Bucuresti. A fost cooptat si in staff-urile tehnice ale nationalelor masculine U16 si U20 ale Romaniei, iar cu echipa de club a participat la numeroase turnee finale ale Campionatului National, promovand la nationala mai multi jucatori talentati. In 2012 a pus si bazele clubului privat Neto Basketball Team Bucuresti.La nivel de seniori, dupa reinfiintarea sectiei de baschet a CSA Steaua, a facut parte din staff-ul tehnic al echipei divizionare alaturi de legendarul Costel Cernat (2008-2009) si ulterior alaturi de Teo Cizmic (2010).Absolvent al IEFS inainte de 1989 si cu masterat in educatie fizica si sport la Universitatea Spiru Haret in 2014, Valerian Netolitzchi a fost si membru al Corpului National de Experti in Management Educational, dar si director-adjunct al Clubului Sportiv Scolar nr. 6 Bucuresti.Citeste si: AUDIO Ultima dorinta a lui Diego Maradona. Mesajul inregistrat cu cateva ore inainte sa moara