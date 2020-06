Un nume important al sportului mondial a murit

Ziare.

''Comitetele Olimpice Europene au aflat cu tristete despre moartea lui Janez Kocijancic, dupa o batalie curajoasa contra unei boli grave si imprevizibile'', a scris EOC pe site-ul sau oficial.Kocijancic fusese ales in fruntea organizatiei in 2017, dupa o prima faza ca interimar, dupa arestarea predecesorului sau irlandez Patrick Hickey, acuzat de trafic de bilete la JO 2016, in Brazilia.A fost primul presedinte al Comitetului Olimpic Sloven, dupa independenta tarii, in urma destramarii Iugoslaviei, in 1991, si a ocupat acest post pana in 2014."A fost un mare ambasador si promotor al Miscarii Olimpice si a valorilor olimpice", a declarat presedintele CIO, Thomas Bach."Era convins ca valorile olimpice pot imbogati educatia si pot influenta pacea si incluziunea sociala'', a mai transmis Bach."Pentru noi a fost un prieten devotat si apropiat, i-am admirat demnitatea si ne vom aminti mereu cu drag de cel care a fost dedicat trup si suflet Miscarii Olimpice!", au afirmat, la unison, in numele COSR , presedintele Mihai Covaliu si secretarul general George Boroi, potrivit paginii de Facebook a forului olimpic roman.