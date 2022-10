Un pilot roman, vicecampion european la drift

Sorin Ene a reusit sa se claseze pe podium in ultima etapa a sezonului in King of Europe Pro 2 Series si a incheiat sezonul pe locul secund in clasamentul general, la egalitate cu noul campion continental, Sebastian Matuszewski, departajarea facandu-se in favoarea acestuia din urma datorita unui podium in plus de-a lungul anului.

Campion national in 2015, Ene (Nissan Silvia S14) l-a invins in battle-ul pentru locul 3 de la etapa din Slovacia chiar pe viitorul campion, se arata intr-un comunicat al Romanian Drift Community.

"Am pierdut cu scorul de 7-3 in prima tura si eram dezamagit si descurajat, dar nu am renuntat, asa ca in cea decisiva am mers pe principiul totul sau nimic sau, asa cum spunem noi drifterii Go hard or go home. Dupa o initiere perfecta la 150 de kilometri la ora, am mers tot traseul cu piciorul apasat la maximum pe acceleratie, iar Matuszwski nu m-a mai vazut de fum si a iesit de pe traseu, asa ca am castigat eu cu 10-0 si am terminat pe podium", a spus noul vicecampion continental.

Pana sa ajunga in finala mica, Ene, locul 11 in calificari, i-a invins pe Rafal Podbielski, Mateusz Pach si Corinna Graff, pierzand in Top 4 cu Bartek Rosiak, cel care a beneficiat de o masina net superioara (BMW E30 cu motor LS turbo de 700cp). In total, in sezonul 2016 din Pro 2 Series au concurat nu mai putin de 100 de piloti de pe intreg continentul.

"Initial, obiectivul nostru a fost clasarea in Top 15, dar increderea pe care am primit-o din partea tuturor m-a facut sa imi depasesc limitele stiute. Nici mie nu mi-a venit sa cred de ce sunt in stare. Am mers tot mai bine de la etapa la etapa, desi am fost la prima participare pe acele circuite. Le multumesc lui Gabriel Grigore, Silviu Zanfirachi, Cosmin Gabriel, Miklos Laszlo si Costel Cretu, dar si sponsorilor care m-au sustinut in permanenta. Speram sa revenim si la anul in King of Europe chiar daca bugetul reprezinta o mare problema in momentul de fata", a mai declarat Ene.

Reusita lui Ene este a patra performanta notabila pentru driftul romanesc pe plan international, dupa ce Calin Ciortan si Nicolae Dobre au devenit de doua ori campioni continentali pe echipe in King of Europe, iar Ramona Rusu a devenit Queen of Europe in 2013 in competitia dedicata femeilor pilot.

In cadrul etapei din Slovacia, un alt roman, Vlad Stanescu, a ajuns pana in Top 32 la Pro 2 Series. In divizia superioara, Pro Series, care a programat un total de 8 etape in 2016, fata de cele 4 la Pro 2, Calin Ciortan, cel mai bine cotat pilot roman, s-a clasat in Top 16. Vicecampion in Romania anul acesta in Campionatul National organizat de Romanian Drift Community, acolo unde au fost prezenti si 20 de bulgari, Krasimir Stefanov a terminat pe podium cursa din Slovacia.

