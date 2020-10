Un rugbyst roman de nationala a dezvaluit ca este homosexual: "Am fost incredibil de frustrat, manios si trist"

In varsta de 32 de ani, jucatorul cu o selectie in nationala Australiei marturiseste ca s-a confruntat cu probleme de sanatate mintala si cu dependente. El este primul jucator care a evoluat in nationala Australiei si care recunoaste ca este homosexual."Am fost incredibil de frustrat, manios si trist. Ma dispretuiam si uram viata pe care o duceam. Noaptea plangeam si luam un cocktail copios de medicamente pentru a dormi. Imi imaginam cum o sa dispar, o sa-mi schimb numele si iau viata de la capat. Nu exagerez cand spun ca as fi preferat sa mor decat sa dezvalui ca sunt homosexual", a scris Palmer.Gareth Thomas, fostul capitan al nationalei de rugby a Tarii Galilor, a fost singurul fost international care a dezvaluit, in 2009, ca este homosexual.Dezvaluirea lui Palmer a declansat un val de sustinere din partea personalitatilor din rugby. "Sunt foarte fericit pentru Dan.Este un tip genial", a declarat capitanul nationalei Australiei, Michael Hooper.Si David Pocock, fost component al Australiei a scris pe Twitter : "Dan Palmer este unul dintre cei mai buni oameni din lumea rugbiului, un adevarat geniu".