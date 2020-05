Un sportiv cunoscut a fost dat disparut

Ziare.

Aflat impreuna cu familia pe plaja Venice din California, fostul wrestler a intrat, la un moment dat, in apa cu fiul sau in varsta de 10 ani.Cei doi au fost, insa, trasi de curenti in largul oceanului, iar salvamarii au reusit sa-l aduca la mal doar pe fiul acestuia, relateaza mai multe publicatii internationale.Venice Beach a fost redeschisa de curand dupa ce-a fost inchisa din cauza pandemiei de coronavirus.Shad Gaspard a activat in World Wrestling Entertainment (WWE) timp de 8 ani, in perioada 2002-2010.Dupa despartirea de WWA a urmat o cariera de actor, avand aparitii in mai multe filme de succes, precum Think Like a Man Too sau Get Hard.I.G.