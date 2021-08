Una dintre cele mai populare jucătoare de poker vine la București pentru 888poker LIVE Bucharest Festival 2021

888poker LIVE Bucharest Festival 2021 începe pe 16 august cu Opening Event-ul cu buy-in de 230€ și continuă timp de 7 zile, până la finalul Main Event-ului, pe 22 august, cu buy in de 888 euro /1.050 dolari. Este un eveniment prestigios care atrage pasionați de poker din România, dar și din multe alte țări. Printre ei, se pare că se va evidenția prezența uneia dintre cele mai frumoase și evident cele mai populare jucătoare de poker la nivel internațional - Samantha Abernathy. Conform unei articol publicat pe siteul cazino365.ro , este aproape sigur faptul că vedeta cu aproximativ 100.000 de urmăritori pe Instagram va veni la București special pentru acest turneu.Samantha Abernathy este cunoscută pentru performanțele sale în poker, dar mai ales pentru relația de prietenie cu Dan Bilzerian, cel supranumit și Regele Instagramului. Acesta este un actor armeno-american, om de afaceri, jucător de poker de succes, influencer de top pe Instagram cu peste 32 de milioane de urmăritori. În 2016, el a pierdut 10.000 USD în cadrul unui pariu inedit cu Samantha Abernathy. Frumoasa jucătoare de poker a reușit să parcurgă cu bicicleta distanța dintre Las Vegas și Los Angelos (434 km) în mai puțin de 72 de ore.Samantha Abernathy a debutat cu mare succes în show-ul TV Poker Night in America, unde a jucat la mese cash de 25 USD / 50 USD. Un an mai târziu, a încheiat pe poziția a 3-a la Aussie Millions Main Event 2016 (turneu cu buy-in de 10.000 USD), unde a câștigat o sumă foarte mare - 437,543 USD. Pe internet este cunoscută sub numele „SamanthaA”. Provenind din Atlanta, Georgia, Samantha Abernathy (acum în vârstă de 30 de ani) este designer grafic în SUA și este deja populară în calitate de jucătoare de poker cu mare talent. Calificarea la 888poker LIVE Bucharest Festival 2021 se poate face astfel: 22$ pentru un loc la Opening Event la 888poker LIVE Bucharest Festival (3 locuri garantate); 88$ pentru un loc la Main Event la 888poker LIVE Bucharest Festival (2 locuri garantate); online, în camera de poker 888, rulează deja sateliți 888poker LIVE București de la doar 1 cent buy-in.Pokerul nu mai este de mult timp un joc destinat exclusiv bărbaților! Din contră, la turnee participă tot mai multe femei, iar unele reușesc să ajungă la performanțe deosebite. România a mai fost vizitată de jucătoare de poker celebre, la turneele organizate în trecut. Merită amintită prezența din 2018 a lui Molly Bloom, autoarea cărții „Molly’s Game”, cunoscută pentru partidele de cash organizate cu cele mai mari vedete de la Hollywood.