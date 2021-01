Au vrut pe Stadionul Arcul de Triumf, dar nu se poate. Unde va avea loc meciul decisiv de rugby Romania - Belgia

Intalnirea va avea loc fara spectatori, respectand toate normele sanitare in vigoare, si va fi transmisa in direct pe TVR 1, conform news.ro."Partida cu Belgia este una foarte importanta pentru noi, astfel ca le multumim gazdelor din Craiova pentru posibilitatea pe care ne-au oferit-o de a juca pe aceasta arena. Facilitatile de care vom dispune aici vor constitui un plus si speram sa facem un spectacol sportiv si sa castigam meciul", a declarat Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby."Eu mi-as dori din tot sufletul ca acest meci sa-l jucam pe noul stadion Arcul de Triumf, ca de aia l-am facut. Dar nu cred ca vor fi obtinute avizele pana la acea data. Noi trebuie sa trimitem catre federatia europeana si federatia mondiala locul de desfasurare a partidei", a afirmat Petrache cu putin timp inainte de a se lua decizia privind stadionul din Craiova.Romania e obligata sa castige meciul cu Belgia pentru a evita ultimul loc, echivalent cu disputarea unui baraj cu Olanda pentru mentinerea in a doua divizie a rugby-ului european. In aceasta etapa, pe langa meciul Romania - Belgia, se vor mai disputa Georgia - Rusia si Spania - Portugalia.Ultima etapa a Rugby Europe Championship, programata pentru data de 14 martie 2020, a fost amanata din cauza pandemiei de coronavirus. Meciurile restante au fost reprogramate pentru data de 1 noiembrie 2020, dupa care au fost amanate inca o data, tot din cauza situatiei sanitare.Dupa aceste partide restante va debuta editia 2021 a Rugby Europe Championship, editie care marcheaza debutul campaniei de calificare la Cupa Mondiala din Franta 2023 pentru zona europeana. Primele doua clasate in ierarhia cumulata a competitiei 2021 - 2022 se vor califica direct la Cupa Mondiala, in timp ce ocupanta locului 3 va merge la turneul final de recalificare, informeaza Federatia Romana de Rugby.Citeste si: Mostenitorii lui Maradona au fost luati prin surprindere. Averea ascunsa despre care nimeni nu stia nimic