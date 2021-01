Sportivii calificati la Olimpiada vor fi vaccinati in etapa a doua

Potrivit MTS , aceasta masura a fost aprobata in cadrul sedintei de guvern de astazi si vine ca urmare a necesitatii ca evenimentele sportive din acest an, cel mai important fiind reprezentat de Jocurile Olimpice, dar si pregatirea sportivilor in vederea participarii la acestea, sa se desfasoare cu riscuri minime din punct de vedere al securitatii sanitare.Miercuri, ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a vaccinat, miercuri, anti-Covid, si i-a incurajat pe toti tinerii si toti sportivii sa faca acelasi lucru.CITESTE SI: Continua cosmarul pentru Sorana Cirstea in Australia: "Au lasat-o fara haine si vitamine"