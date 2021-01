Vaccinul anti COVID - 19 incalca reglementarile anti-doping pentru sportivi? Toate informatiile pentru cei care participa la Olimpiada

"Avand in vedere ca vor exista mai multe vaccinuri dezvoltate si utilizate, este prematur sa facem declaratii definitive privind compozitia lor; insa, sportivii pot fi increzatori ca WADA va continua sa monitorizeze toate informatiile disponibile si ii va consilia, atat pe ei cat si pe alti membrii ai comunitatii anti-doping, in cazul in care vreun ingredient al vreunui vaccin ar ridica probleme.Sanatatea sportivilor este cea mai importanta preocupare a WADA pe perioada acestei pandemii, iar acestia pot fi asigurati ca, in eventualitatea putin probabila in care un vaccin ar cauza o incalcare a reglementarilor anti-doping conform Codului Mondial Anti-Doping, supravegherea de catre WADA a oricarei gestionari ulterioare a rezultatelor va garanta ca vaccinurile si principiile anti-doping nu intra in conflict.Pentru a fi mai clari, in ciuda noutatii acestor vaccinuri, nu exista niciun motiv sa credem ca astfel de vaccinuri ar contraveni reglementarilor anti-doping", se arata in comunicatul Agentiei Nationale Antidoping.WADA a incheiat un memorandum de intelegere cu diferite companii farmaceutice, inclusiv cu Pfizer, precum si cu organismul reprezentativ al acestei industrii, Federatia Internationala a Asociatiilor si Producatorilor din Domeniul Farmaceutic (IFPMA). si este in permanenta legatura cu acestia pe aceasta tema, pentru a stabili compozitia exacta a diferitelor vaccinuri puse in prezent la dispozitie.CITESTE SI: VIDEO Horror. "Luam mancarea din fata usii. Escorta peste tot." Chinul prin care trec romancele la Australian Open