Valentino Rossi, dupa ce a scapat ca prin minune de un accident groaznic: "A fost infricosator. Initial am crezut ca e umbra elicopterului"

Italianul Franco Morbidelli (Yamaha) si francezul Johann Zarco (Ducati Avintia) s-au acrosat in timpul cursei, in turul al optulea, iar motocicletele lor au traversat pista, fiind foarte aproape sa-i loveasca pe Rossi si pe spaniolul Maverik Vinales (Yamaha)."A fost foarte, foarte infricosator. Toti patru am fost cu adevarat norocosi, dar mai ales Maverick si cu mine. Putem merge sa ne rugam diseara, deoarece situatia era intr-adevar foarte periculoasa. Ajungand in virajul 3, am simtit ca se intampla ceva.Am crezut ca este umbra elicopterului (n.r. - televiziunii), pentru ca se intampla uneori sa treaca peste pista, dar era motocicleta lui Franco, care se rostogolea la o viteza incredibila. Si apoi a fost cea a lui Zarco care a trecut peste Vinales.Am fost cu adevarat norocosi. Am vorbit cu Franco, este in regula, incearca sa nu se gandeasca prea mult la ceea ce s-a intamplat pentru ca atunci cand se gandeste la asta, il sperie. Din fericire, nimeni nu a fost ranit", a declarat Rossi, dupa cursa, potrivit lequipe.fr.Grand prix-ul a fost oprit cu steagul rosu, pista a fost curatata, apoi cursa s-a reluat, fiind castigata de italianul Andrea Dovizioso de la Ducati. Rossi a fost al cincilea.