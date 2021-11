Momente emoționante la retragerea lui Valentino Rossi! Il Dottore a spus "Stop" după 26 de ani de curse VIDEO

Pilotul italian Valentino Rossi a spus adio curselor de MotoGP după Marele Premiu al Valenciei de duminică, care a încheiat sezonul în Campionatul Mondial de motociclism viteză. Rossi era bucuros că a obţinut locul zece după cea mai bună cursă a sa din acest an, transmite AFP.

"Il Dottore" a decis să se retragă la 42 de ani, după ce a cucerit nouă titluri mondiale, dintre care şapte la clasa regină MotoGP, şi a disputat 372 de curse la MotoGP şi 432 în toată cariera lui, scrie Agerpres.

"A fost un weekend cu adevărat special. Nu mă aşteptam să fie aşa. Am fost puţin neliniştit înaintea ultimului weekend din cariera mea. M-am gândit mult timp la acest moment, dar nu ştii niciodată ce vei simţi, dacă vei putea rămâne concentrat pe cursă, dacă vei fi trist. Dar a fost un super weekend încă de joi. Au existat multe surprize, motocicletele cu care am câştigat titlurile, piloţi care au utilizat fostele mele căşti (ca şi învingătorul de la Valencia, Francesco Bagnaia). A fost foarte emoţionant. Am primit şi am simţit un mare respect din partea tuturor de la paddock şi din partea piloţilor", a declarat Valentino Rossi după cursă.

Pilotul italian s-a bucurat că a făcut o cursă bună şi s-a clasat pe locul zece: "Am fost foarte motivat şi concentrat ca şi cum m-aş fi bătut pentru titlu, pentru că ultima cursă este ultima şi este foarte importantă. Nu a fost uşor pentru că a fost multă presiune. Dar am putut încheia în Top 10. Asta înseamnă că am terminat lunga mea carieră între cei mai buni zece piloţi ai lumii! Este important pentru mine, asta înseamnă mult şi voi putea spune mult timp de acum încolo că în ultima mea cursă am fost în Top 10. Era un lucru foarte important, de a încerca să fiu competitiv, pentru că am fost mereu un pilot. Am rulat bine, nu am făcut erori şi am dat maximum de la început la sfârşit. Este cea mai bună cursă a mea din acest sezon".

După 26 ani petrecuţi în competiţiile de motociclism viteză, Rossi anticipează că îi va fi dificil în perioada următoare: "Regret deja că am renunţat. Cred că va fi dificil pentru mine în următoarele săptămâni şi luni, mai ales în luna martie când va începe noul sezon şi eu nu voi fi acolo. Aş fi vrut să cuceresc un al zecelea titlu mondial. Poate dacă aş fi muncit în primii ani ai carierei ca în ultimii zece ani, poate că aş fi câştigat mai multe curse. Dar e normal să fii puţin mai prost când eşti tânăr. Înveţi cu experienţa".

Sursa: Agerpres

Și fostul mare atacant Ronaldo a venit să îl felicite pe Rossi

These scenes 💛 @ValeYellow46 is greeted his idol Ronaldo! 🙌 #GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/2HDhgWHm9N

A lovely tribute to The Doctor at the end of the race 🎉

The whole paddock went crazy as @ValeYellow46 arrived to his box for the last time 💛#GrazieVale | #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/YPGqHCbbNj