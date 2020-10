Valentino Rossi are coronavirus

El a precizat ca este trist si suparat dupa acest rezultat. Rossi a facut dimineata un test rapid cu rezultat negativ, dar si unul care a avut rezultat pozitiv, venit mai tarziu."Din nefericire, cand m-am trezit in aceasta dimineata nu ma simteam bine. Ma dureau oasele si aveam o mica febra, astfel ca l-am chemat imediat pe doctor, care m-a testat de doua ori. Testul PCR rapid a avut rezultat negativ, la fel ca testul pe care l-am facut marti. Insa al doilea test, al carui rezultat l-am primit la ora 16.00, a fost din nefericire pozitiv. Sunt dezamagit ca va trebui sa ratez cursa din Aragon.Mi-ar placea sa fiu optimist si increzator, dar ma astept ca a doua serie in Aragon sa fie pentru mine tot no go... Sunt trist si suparat pentru ca am facut tot ce am putut pentru a respecta protocolul si desi testul facut marti a avut rezultat negativ, m-am autoizolat de la sosirea mea de la Le Mans. Insa asta este situatia si nu pot face nimic pentru a o schimba. Acum voi respecta recomandarile medicilor si sper ca ma voi simti bine in curand", a notat Rossi pe Twitter In acest weekend va avea loc pe circuitul din Alcaniz Marele Premiu al Aragonului, a zecea etapa a campionatului de MotoGP.