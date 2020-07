Volei feminin: Sarbul Dragan Nesic va antrena echipa CSM Targoviste si in sezonul viitor

Pentru Dragan Nesic (50 ani) va fi al patrulea sezon la carma formatiei targovistene.Nesic a antrenat in cariera sa Bari Volley, Figurella Firenze, Junior Volley Casale Monferrato, Santeramo Sport, Monte Schiavo Jesi, Spes Conegliano, Golden Tulip Volalto Caserta, toate din Italia, Galatasaray Istanbul, Bursa BBSK, Canakkale, toate din Turcia, dar a fost si selectioner al echipelor Serbiei U20, Bulgariei si Muntenegrului.Tehnicianul a castigat Cupa Challenge in sezonul 2008-2009 cu Monte Schiavo Banca Marche Jesi si a obtinut medalie de bronz la Campionatul European in 2007, cu echipa Bulgariei.CSM Targoviste, clasata pe locul al treilea in sezonul trecut, a perfectat sase transferuri in aceasta vara: bulgaroaicele Maria Iordanova (18 ani), Ghergana Dimitrova (24 ani), internationala belgiana Dominika Sobolska (28 ani), cubaneza Heidy Casanova (21 ani), ucraineanca Irina Truskina (33 ani) si americanca Leah Meyer (22 ani).Totodata, Diana Calota, sarboaica Teodora Pusic, Mihaela Pamfil, belgianca Ilka Van de Vyer, Alexandra Trica si Rodica Buterez si-au prelungit contractele cu gruparea de langa Turnul Chindiei.