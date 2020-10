Wilo Romania, un partener puternic al editiei aniversare a Raliului Moldovei Bacau

Editia aniversara a Raliului Moldovei Bacau s-a desfasurat intre 24 si 25 octombrie 2020, sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, incheind sezonul 2020 al Campionatului National de Raliuri Betano. Dan Girtofan a reusit sa se impuna in aceasta editie aniversara, castigand Raliul Moldovei Bacau, dupa un duel palpitant cu Adrian Raspopa, dus pana in ultima proba speciala a raliului.Sponsorizarile si parteneriatele din ultimul an reconfirma angajamentul Wilo Romania pentru standarde inalte, recunoscand si valorificand puterea sportului si spiritul de echipa care ii caracterizeaza pe toti cei implicati, fie ca vorbim de fotbalisti, fie ca vorbim de piloti de raliu, organizatori ai evenimentelor de automobilism sportiv, fani si intreaga comunitate."Ne-am alaturat echipei Raliului Moldovei Bacau cu deosebita apreciere pentru talentul remarcabil, pentru angajamentul si motivatia in obtinerea excelentei demonstrate de organizatori, piloti si echipele acestora. Asa cum in automobilismul sportiv viteza duce la performanta doar atunci cand este dublata de atentia la detalii, adaptabilitate, inovatie si profesionalism, si in cazul Wilo Romania, aceste atribute sunt aduse in inima strategiei de business si a activitatii noastre de zi cu zi" -Pasiunea si devotamentul fata de motorsport i-a asigurat un dublu-rol lui Adrian Raspopa in etapa finala a Campionatului National de Raliuri Betano. "Ma bucur ca si in acest an ma aflu in postura de organizator si de pilot. Chiar daca imi este foarte greu sa joc acest rol dublu, o fac cu placere ori de cate ori am ocazia. (...) Am facut tot ce am putut astfel incat sa putem promova acasa proiectul de infrastructura rutiera Autostrada Bacau - Brasov A13, mai ales ca acesta este si locul in care proiectul a luat nastere, prin grija Consiliului Judetean Bacau.", declarasi ambasadorul in motorsport al proiectului de infrastructura rutiera Autostrada Brasov - Bacau A13.Suntem in era internetului de mare viteza, iar performanta se sustine prin felul in care solutiile pe care le avem la indemana fac fata tuturor provocarilor."In aceasta perioada plina de provocari sociale si economice, luam o pozitie hotarata in problemele de energie si resurse eficiente, precum si de transformare digitala si ne asumam cu toata seriozitatea misiunea de a continua proiectele strategice demarate in Romania din devotament pentru partenerii si clientii Wilo. Continuam investitiile in Romania, finalizand constructia noului sediu al companiei, o cladire inteligenta care va functiona ca Hub Regional, de unde operatiunile vor fi gestionate pentru 10 tari din Europa de Est. "- Gabriel Nita, Managing Director Wilo Romania & Moldova."Aducem solutiile Wilo in centrul discutiilor si prin aceste sponsorizari strategice, de la implicarea in raliul Moldovei, la parteneriatul de traditie al Fundatiei Wilo cu Festivalul si Concursul International George Enescu. Punem digitalizarea, ca raspuns rapid la nevoile pietei, in inima politicii de business prin initiative de formare si instruire a instalatorilor, proiectantilor si operatorilor de apa desfasurate in siguranta, la distanta, respectand masurile impotriva raspandirii efectelor infectiei COVID-19. Suntem in plina pregatire a webinariilor Wilo Experts Club, lucram continuu la optimizarea aplicatiilor noastre, care vin in ajutorul partenerilor Wilo, oferim pe site informatii complete despre produsele Wilo recent lansate, venim in intampinarea nevoilor clientilor nostri cu promotii, oferte de pret si cadouri." -. "In acest moment suntem in plina organizare strategica a activitatilor pe care le vom desfasura in cladirea inteligenta din Soseaua Odai, nr. 24 din Otopeni, de la cele comerciale si de comunicare de rutina, la demonstratii si traininguri creative si eficiente, atat de importante pentru inovatia ce caracterizeaza initiativele, produsele si serviciile Wilo, toate adaptate la trendul vitezei digitale.", completeaza Managerul de Marketing al Wilo Romania.Wilo Romania face parte din grupul Wilo SE - producator premium in domeniul pompelor si sistemelor de pompare pentru instalatiile de incalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Produsele Wilo sunt inalt tehnologizate, prezinta usurinta in utilizare si eficienta energetica, standard confirmate si de apartenenta la organizatiile REHVA ( www.rehva.eu ) si AHCA (Agency for Health Care Administration).Fondata in 1872, ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are peste 7.500 de angajati, in reprezentante din mai mult de 60 de tari. In Romania, Wilo este prezenta din anul 1998. In 2020, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, Wilo a inaugurat noul sediu al companiei in Romania, cu birouri moderne, construite pe o suprafata de 1800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2700 mp. Hubul din Soseaua Odai 24 din Otopeni este dotat cu linii de asamblare pentru grupuri de pompare apa rece, pentru stingere incendiu in conformitate cu normativul de siguranta la foc a constructiilor cu indicativul P118, hidrofoare si pompe submersibile. Toate sunt produse conform directivelor Europene aflate in vigoare. Noul sediu din Romania va functiona ca Hub Regional, de unde operatiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 tari din Europa de Est.