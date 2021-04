Tiger Woods: primele imagini dupa cumplitul accident de masina

A fost nevoie atunci de interventia echipajelor de descarcerare, pentru a-l scoate pe Tiger Woods din masina complet avariata.Tiger Woods a publicat o fotografie, pe Instagram, prima dupa teribilul accident de masina suferit in Los Angeles pe 23 februarie. El se sprijina in carje si are piciorul drept imobilizat intr-o orteza."Terenul de golf pare ca inainteaza mai repede decat mine. Dar e bine sa ai un partener de recuperare credincios", a scris Wodds pe Instagram, referindu-se la cainele sau Bugs.In varsta de 45 de ani, Tiger Woods este unul dintre sportivii cel mai bine platiti, averea sa fiind estimata la 900 de milioane de dolari.