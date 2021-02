FOTO Un cunoscut luptator de wrestling a devenit femeie. Cum arata in prezent si mesajul transmis sotiei "iubitoare"

Cu o cariera prodigioasa in lumea wrestlingului , Gabbi Tuft si-a socat fanii cu optiunea sa de a deveni transgender. Asta in ciuda faptului ca e casatorit din 2002 cu Priscilla, cea care i-a daruit si un copil, o fetita de 9 ani, Mia.Gabbi a facut marele anunt printr-un mesaj interminabil pe Instagram, alaturi de prima sa fotografie in calitate de femeie. "Ii multumesc sotiei mele iubitoare si familiei pentru ca ma accepta asa cum sunt", a transmis fostul luptator, care si-a incheiat cariera in 2014.Ulterior, intr-un interviu publicat in presa, transgenderul a recunoscut ca nu mai are activitate sexuala cu sotia sa. "Viata noastra intima s-a schimbat destul de mult. Nu suntem activi si am descoperit o cu totul alta parte a relatiei noastre", a precizat sportivul.Citeste si: