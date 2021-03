Campion olimpic care refuza vaccinarea chiar cu pretul participarii la Olimpiada

"Sunt in continuare hotarat, nu vreau sa fiu vaccinat. Prefer sa ratez Jocurile Olimpice decat sa fiu vaccinat. Nu vreau sa intru in detalii, dar am motivele mele", a spus Blake.Yohan Blake are in palmares doua medali de aur obtinute la Jocurile Olimpice din 2012 si 2016 (la stafeta 4x100 m), argintul olimpic castigat in 2012 in probele de 100 m si 200 m, precum si doua medalii de aur obtinute la Campionatele Mondiale, in 2011 (100 m, 4x100 m), scrie News.ro.Jamaicanul detine al doilea cel mai bun timp pe distantele de 100 m: 9.69 secunde (se afla la egalitate cu Tyson Gay, iar recordul ii apartine lui Usain Bolt - 9.58) si 200 m: 19.26 secunde (Bolt a reusit 19.19).Citeste si: