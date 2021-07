Ziua Mondiala a jurnalismului sportiv - Care este cea mai noua forma de a transmite informatia

Aceasta data a fost aleasa in 1994, de catre Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), cu prilejul aniversarii a 70 de ani de la infiintare.Jurnalismul sportiv a cunoscut o ascensiune remarcabila in mass-media incepand cu anii '50-'60 ai secolului trecut. De atunci, au aparut nenumarate publicatii, posturi de radio si televiziuni dedicate exclusiv sportului. Din domeniul presei scrise, cateva titluri care au marcat istoria jurnalismului sportiv sunt L'Equipe din Franta, Gazzetta dello Sport din Italia, franciza americana Sports Illustrated si Sporting News (SUA).Conform Agerpres, jurnalismul sportiv nu se rezuma doar la relatari si statistici competitionale, ci poate contribui la asigurarea pacii si bunei intelegeri intre natiunile implicate in diverse intreceri. Sportul si fairplay-ul sunt bune prilejuri de apropiere intre oameni, iar un bun jurnalist sportiv stie si foloseste acest prilej.Una dintre variantele jurnalismului sportiv care a luat amploare este Mobile Journalism sau "Jurnalism cu telefonul mobil", un nou trend media ce presupune folosirea smartphone-ului in scopuri jurnalistice.Jurnalistul MoJo e socotit jurnalistul viitorului, deoarece acest gen reprezinta un pas inainte intr-o lume in permanenta miscare, in care "viteza" este cuvantul cheie.In ultimii ani, chiar si televiziunile mari apeleaza la Mobile Journalism, in care telefonul mobil este cel mai important instrument de lucru pentru jurnalisti si reporteri. Mereu la indemana, accesibil si compact, capabil sa faca poze si sa filmeze, dar si sa transmita, telefonul mobil tine locul unei camere video sau/si al unui calculator.Odata cu jurnalismul mobil a aparut si jurnalismul cetatenesc devine din ce in ce mai popular pe retelele de socializare. Fara a avea o institutie media in spate, cetatenii dotati cu un smartphone si cu o conexiune la internet contribuie la fluxul informativ din social media prin crearea de continut jurnalistic, distribuirea de informatiilor si opiniilor care, de multe ori, ajung sa obtina o audienta mondiala.Este ceea ce se numeste acum viralizare pe retelele sociale, o informatie care se rostologoleste ca un bulgare si capata proportii prin contributia celor care comenteaza si adauga informatii postarii initiale.