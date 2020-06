Doua voleibaliste bulgare transferate de Dinamo Bucuresti

Ziare.

com

Cele trei voleibaliste au semnat contractele in Bulgaria, unde s-au deplasat vicepresedintele Marian Stefan si instructorul sectiei, Dan Tanase."Mizam pe Legiunea bulgara. Speram sa facem o figura frumoasa atat pe plan intern, cat si in Liga Campionilor", a declarat vicepresedintele Marian Stefan.Cele trei internationale bulgare care vor imbraca din sezonul urmator tricoul alb-rosu sunt:Nasya Dimitrova - centru, 28 de ani, participanta la Campionatul Mondial si in Liga Natiunilor cu nationala Bulgariei. In sezonul trecut, ea a evoluat in Turcia, la Ankara.Kristina Guncheva - ridicatoare, 26 de ani, de asemenea internationala bulgara. Sezonul trecut a jucat tot in Turcia, la Nevsehir, dupa ce in campionatul 2018-2019 a evoluat la Stiinta Bacau.Maria Karakasheva - secund, 31 de ani, internationala bulgara. Maria a decis sa-si prelungeasca intelegerea cu Dinamo, ea evoluand in alb-rosu atat in sezonul trecut, cand a fost capitanul echipei, cat si in campionatul 2013-2014.Primele transferuri anuntate de Dinamo Bucuresti au fost cele ale centrului Nneka Onyejekwe si universalului Milagros Collar.