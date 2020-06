Milagros Collar a revenit la echipa Dinamo

Ziare.

"Ma bucur ca am revenit la cel mai mare club al Romaniei si sper sa contribui la indeplinirea obiectivelor din acest sezon", a declarat spaniola Milagros Collar."Este o jucatoare de forta, care a avut procentaje excelente si la prima sa evolutie la Dinamo. Suntem siguri ca si acum va fi la fel. O sportiva de valoare, cum este ea, nu s-ar fi intors intr-un loc unde nu s-a simtit bine. Noi ii spunem, bun venit!", a afirmat si vicepresedintele clubului, Marian Stefan.Milagros Collar (universal / 32 de ani, 1,88 metri inaltime) a evoluat in ultimul sezon la doua echipe, in Ungaria, la Bekescsaba, si in Coreea de Sud, la Hyundai Hillstate. Dupa sezonul disputat la Dinamo (2014-2015), ea a mai evoluat la CSM Targoviste (2015-2018) si la Nilufer Belediyesi (Turcia / 2018-2019).Collar este a doua jucatoare anuntata pentru noul sezon la CS Dinamo, dupa Nneka Onyejekwe (centru).