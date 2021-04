Considerata una dintre cele mai frumoase femei, ea este noua ambasadoare a Romaniei

Adelina Ungureanu si Nneka Onyejekwe vor fi ambasadoarele tarii nostre la acest European.Ele au fost anuntate si prezentate sambata de Confederatia Europeana de Volei (CEV), care pentru aceasta editie a competitiei continentale si-a propus ca fiecare dintre cele patru tari gazda sa aiba cate doua jucatoare reprezentative in rolul de ambasadoare, precizeaza site-ul Federatiei Romane de Volei.Conform Agerpres s, meciurile din tara noastra se vor desfasura la Cluj-Napoca, in perioada 18-25 august. Turneul final va avea loc intre 18 august si 4 septembrie.Pentru ca aceasta competitie sa fie cat mai mediatizata, cei de la CEV au lansat un Program al Ambasadorilor, care cuprinde cate doua jucatoare reprezentative din fiecare tara gazda.Acestea vor participa, alaturi de colegele lor din celelalte trei tari, in lunile premergatoare turneului final la mai multe actiuni planuite de CEV pentru cresterea interesului fanilor fata de competitie. Primul pas: fiecare ambasadoare are dedicata cate o pagina speciala pe site-ul oficial al intrecerii. Din partea Romaniei , rolul de ambasadoare va fi indeplinit de doua jucatoare foarte valoroase, componente de baza ale echipei nationalei, Adelina Ungureanu (20 de ani, legitimata la echipa italiana Cuneo) si Nneka Onyejekwe (31 de ani, legitimata la Dinamo ).Adelina Ungureanu. Foto: Facebook / Adelina Ungureanu"Este o onoare sa ma aflu printre jucatoarele alese sa promoveze EuroVolley 2021. Sa concurez intr-o competitie atat de importanta in tara mea este un sentiment extraordinar si o sansa unica. Sunt fericita sa fac parte din aceasta calatorie si sunt sigura ca EuroVolley 2021 va fi o experienta uimitoare pentru toti", a declarat Adelina Ungureanu.La randul ei, Nneka Onyejekwe, care este nascuta chiar in Cluj-Napoca, a declarat: "Organizarea unei grupe a Campionatului European in orasul meu natal ma bucura foarte mult. Sper doar ca lucrurile se vor apropia de normalitate cu pandemia Covid-19 si ca publicul va fi lasat din nou in sali de sport".Adelina Ungureanu este una dintre cele mai bune voleibaliste din Italia. Ea incanta asistenta prin jocul sau, dar si prin frumusetea sa.La 20 de ani, Adelina Ungureanu este considerata una dintre cele mai atragatoare sportive.Adelina Ungureanu. Foto: Facebook / Adelina UngureanuAdelina Ungureanu. Foto: Facebook / Adelina Ungureanu