Francezul Jean-Baptiste Mendy, fost campion WBA si WBC la categoria usoara, a incetat din viata

"A fost foarte rapid. El a aflat de boala la sfarsitul lunii iunie sau inceputul lui iulie si lucrurile au evoluat rapid", a declarat Ellyson Mendy.WBA a transmis un mesaj pe Twitter in amintirea fostului pugilist , cu un palmares de 55 de victorii, dintre care 31 inainte de limita, considerat drept "unul dintre cei mai mari boxeri din istoria tarii sale".Boxer reputat pentru eleganta sa, Mendy, nascut la Dakar si crescut in regiunea pariziana, a cucerit centura WBC la categoria usoara in 1996 in fata americanului Lamar Murphy dupa o prima tentativa nereusita in 1994 impotriva mexicanului Miguel Angel Gonzales.Detronat anul urmator de americanul Stevie Johnston, la puncte, la prima aparare a titlului, el a urcat la categoria super-usoara, fiind din nou invins de detinatorul titlului WBA, Khalid Rahilou, in 1998.El a cucerit din nou centura WBA la usoara in 1998 in fata kirghizului Orzubek Nazarov si a pierdut-o din nou in 1999 in fata francezului Julien Lorcy. In 2000 si-a anuntat retragerea.