O legenda a wrestlingului a murit din cauza coronavirusului

"Din nefericire, zvonurile sunt corecte. Ceea ce este mai rau este ca l-a luat dintre noi coronavirusul. Era unul dintre cei buni", a notat pe Facebook Kenny Casanova, coautor al biografiei lui Harris.James Harris a fost testat pozitiv cu coronavirus la 5 august. El a contractat probabil virusul la un centru de dializa.Kamala a devenit celebru in anii 1980, cand a avut in ring adversari ca Hulk Hogan, Andre the Giant si The Undertaker la evenimente WWE. Americanul lupta pictat pe fata si pe corp si era supranumit "Uriasul ugandez".