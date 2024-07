Spotify vine cu o veste bună pentru utilizatorii pasionați de podcast-uri. Ce funcție va fi introdusă

Spotify face un pas înainte în îmbunătățirea interacțiunii dintre creatorii de podcasturi și ascultători prin introducerea funcției de comentarii. Aceasta vine ca o extindere a opțiunilor deja disponibile, precum sondajele și sesiunile de întrebări și răspunsuri (Q&A).

Cum funcționează noua Funcție de comentarii

Comentariile vor fi private în mod implicit, similar cu răspunsurile la Q&A, iar creatorii de podcasturi vor avea control total asupra lor. Aceștia vor putea să aprobe sau să respingă fiecare comentariu înainte de a fi publicat. De asemenea, creatorii pot decide dacă permit comentarii pentru întreaga lor emisiune sau doar pentru anumite episoade. Cei care nu doresc să folosească această funcție pot alege să o dezactiveze complet.

Creatorii de podcasturi vor putea gestiona comentariile prin aplicația web Spotify for Podcasters începând de marți. În plus, această funcție va fi inclusă într-o versiune reconfigurată a aplicației mobile Spotify for Podcasters, care va fi lansată în următoarele zile. Aceste actualizări sunt menite să ofere creatorilor o modalitate mai simplă și mai eficientă de a interacționa cu audiențele lor.

Disponibilitatea pentru ascultători

Comentariile vor deveni disponibile pentru ascultătorii de podcasturi într-un „phased rollout”. Funcția va fi disponibilă în majoritatea țărilor în care Spotify operează, conform declarațiilor Mayei Prohovnik, vicepreședinte „podcast product” la Spotify.

Această nouă funcție de comentarii ar putea revoluționa modul în care creatorii de conținut interacționează cu ascultătorii lor, oferind un feedback direct și facilitând o comunicare mai strânsă. Pentru ascultători, aceasta reprezintă o oportunitate de a se implica mai activ în emisiunile preferate, oferindu-le creatorilor impresii și sugestii valoroase.

