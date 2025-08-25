Spotify mărește prețurile și lansează servicii noi pentru a ajunge la un miliard de utilizatori

Spotify va majora prețurile abonamentelor premium pe mai multe piețe globale, pe măsură ce compania investește în noi funcții și servicii, potrivit unui interviu acordat publicației Financial Times de Alex Norstrom, co-președinte și director de business al platformei.

Scumpirile vor fi însoțite de lansarea unor servicii suplimentare, iar obiectivul Spotify este să ajungă la un miliard de utilizatori.

Începând din septembrie, abonamentul premium individual va crește de la 10,99 euro la 11,99 euro în regiuni precum Europa, Orientul Mijlociu, Africa, America Latină, Asia-Pacific și Asia de Sud.

Norstrom a declarat că ajustările de preț fac parte din ”strategia de business” a companiei și vor fi aplicate ”atunci când au sens”.

Spotify a raportat anul trecut primul său profit anual, susținut de majorările de preț și reducerile de costuri implementate în ultimii ani.

